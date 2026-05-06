Общество 6 мая 2026 06:00

В Татарстане ожидается 28-градусная жара с грозами и порывистым ветром

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 6 мая, в Татарстане ожидается аномально теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, но не в Казани, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где будет на короткое время усиливаться до 15 м/с (в столице РТ – лишь до 12 м/с).

После теплой (от 8 до 13 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух на территории региона прогреется до +23, +28 градусов (в Казани – до +25, +27).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане продолжится повышение температурного фона, в республике установится аномально теплая погода – на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

