В Татарстане ожидается 28-градусная жара с грозами и порывистым ветром
Сегодня, 6 мая, в Татарстане ожидается аномально теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, но не в Казани, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где будет на короткое время усиливаться до 15 м/с (в столице РТ – лишь до 12 м/с).
После теплой (от 8 до 13 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух на территории региона прогреется до +23, +28 градусов (в Казани – до +25, +27).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане продолжится повышение температурного фона, в республике установится аномально теплая погода – на четыре-пять градусов выше климатической нормы.