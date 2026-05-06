В Татарстане ожидается 28-градусная жара с грозами и порывистым ветром

Сегодня, 6 мая, в Татарстане ожидается аномально теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, но не в Казани, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где будет на короткое время усиливаться до 15 м/с (в столице РТ – лишь до 12 м/с).

После теплой (от 8 до 13 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух на территории региона прогреется до +23, +28 градусов (в Казани – до +25, +27).

