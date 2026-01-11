В Татарстане сохранится умеренно морозная погода, на востоке – сильные снегопады

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 11 января, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода. Количество осадков при этом уменьшится, сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Утром по всему региону будет идти небольшой и умеренный снег. Местами на востоке Татарстана ожидаются сильные снегопады. Однако днем небольшой снег возможен лишь кое-где по республике (но не в Казани).

Прогнозируется западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица, а местами и снежные заносы. В связи с этим в МЧС напомнили о мерах безопасности в сильный снегопад и при заносах на трассах.

После ночных -7, -12 градусов (а на востоке при прояснениях – и -16) в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до -5, -10 градусов (в столице РТ – до -5, -7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца новогодних каникул в республике под влиянием атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода с колебаниями температурного фона.