Из-за атмосферных фронтов до конца праздников в Татарстане сохранится неустойчивая погода

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До конца новогодних каникул в Татарстане под влиянием атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода с колебаниями температурного фона. Ее циклонический характер не изменится и в дальнейшем, следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 9 января, республика окажется в теплом секторе циклона. Близкий атмосферный фронт вызовет местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ночью и утром в отдельных районах разыграются слабые метели и опустится туман.

В течение суток возможно образование гололеда. На дорогах – гололедица, местами сильная. В ночные часы столбики термометров опустятся до -2, -7 градусов, в дневные – в регионе потеплеет до 0, -5 градусов.

В субботу, 10 января, очередной атмосферный фронт западного циклона приведет к очередному изменению погодных условий. Ночью местами, а днем в большинстве районов Татарстана пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах будет скользко. В темное время суток прогнозируется от -5 до -10 градусов, в светлое – от -2 до -7 градусов.

В ночь на воскресенье, 11 января, синоптическая ситуация в основном останется прежней, в большинстве районов республики продолжит идти небольшой и умеренный снег. Днем с отходом фронта на северо-восток небольшой снег сохранится лишь местами. В ночные часы ожидается от -6 до -11 градусов, в дневные – вновь от -2 до -7 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 12 и 13 января, циклонический характер погоды в регионе не изменится. Временами вероятен снег. Дневная температура воздуха составит от -1 до -6 градусов.