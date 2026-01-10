news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 января 2026 15:08

Татарстанцам напомнили о мерах безопасности в надвигающийся сильный снегопад

Читайте нас в
Телеграм

В МЧС напомнили о мерах безопасности в сильный снегопад и при заносах на трассах, ожидающихся в Татарстане 10 и 11 января.

Отмечается, что непогода может привести к большему числу аварий, ограничениям движения на дорогах, а также падению снега и обрывам линий электропередачи. В ведомстве советуют ставить машину подальше от ненадежных конструкций и обходить участки, где с крыш может упасть снег или лед.

Водителям перед выездом рекомендуют хорошо подготовить автомобиль, заправить полный бак, взять с собой теплые вещи, лопату, фонарик,зарядку для телефона, еду и питье. Также важно сообщить близким свой маршрут и примерное время возвращения. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026
Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

9 января 2026