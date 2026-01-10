Татарстанцам напомнили о мерах безопасности в надвигающийся сильный снегопад

В МЧС напомнили о мерах безопасности в сильный снегопад и при заносах на трассах, ожидающихся в Татарстане 10 и 11 января.

Отмечается, что непогода может привести к большему числу аварий, ограничениям движения на дорогах, а также падению снега и обрывам линий электропередачи. В ведомстве советуют ставить машину подальше от ненадежных конструкций и обходить участки, где с крыш может упасть снег или лед.

Водителям перед выездом рекомендуют хорошо подготовить автомобиль, заправить полный бак, взять с собой теплые вещи, лопату, фонарик,зарядку для телефона, еду и питье. Также важно сообщить близким свой маршрут и примерное время возвращения. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.