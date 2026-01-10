news_header_top
Общество 10 января 2026 12:23

Татарстанцев предупредили о сильном снеге и снежных заносах 11 января

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В восточных районах Татарстана 11 января ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью и утром синоптики прогнозируют сильный снег. На дорогах возможны снежные заносы.

Соответствующее предупреждение также опубликовано в официальном приложении МЧС России.

«Рекомендуем: будьте осторожны при движении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части используйте только пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям», – говорится в нем.

Татарстанцам напомнили, что при экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.

#прогноз погоды #снег и метель
