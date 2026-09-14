В Татарстане после дождливых выходных установится сухая погода

В прошедшие выходные погодные условия в Татарстане формировались под влиянием тыловой части уходящего за Урал циклона: местами отмечался небольшой дождь, днем воздух прогревался до +14...19 градусов, ночью температура опускалась до +5...10 градусов, в отдельных районах наблюдался туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня, 14 сентября, регион находится в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления – установилась спокойная сухая погода, в полдень воздух прогрелся до +16...20 градусов.

В предстоящие сутки, 15 сентября, ночью сохранится аналогичный характер погоды, осадки маловероятны, местами прогнозируются туманы. Температура опустится до +2...7 градусов, на западе – до +10 градусов. Днем с приближением атмосферного фронта местами пройдет небольшой и умеренный дождь, воздух прогреется до +16...21 градуса.

В среду, 16 сентября, при прохождении через республику активных атмосферных фронтов южного циклона ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ночью температура составит +8...13 градусов, днем – +13...18 градусов, на востоке воздух прогреется до +23 градусов.

В четверг, 17 сентября, ночью местами еще сохранится кратковременный дождь. Днем с отходом циклона и ростом атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до +7...12 градусов, днем – до +14...19 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 18 и 19 сентября республика будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, прогнозируется спокойная сухая погода. Ночью из-за отсутствия облаков и интенсивного выхолаживания ожидается от +3 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +15...20 градусов.