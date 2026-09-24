news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 24 сентября 2026 06:00

В Татарстане сохранится 27-градусная жара, ветер усилится до 13 м/c

Читайте нас в
В Татарстане сохранится 27-градусная жара, ветер усилится до 13 м/c
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 24 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием антициклона аномально теплая и преимущественно сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой, как и прежде, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман.

На территории региона ожидается восточный и юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. Днем местами, включая Казань, он будет усиливаться порывами до 13 м/c.

После теплой ночи (от 9 до 14 градусов выше нуля) воздух в Татарстане в дневные часы вновь прогреется до +22, +27 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +24, +26 градусов).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в республику сухой и аномально теплой погоды. Конец сентября в Татарстане окажется на 5 градусов теплее климатической нормы Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #аномально теплая погода
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Барана за 1 млн долларов продали в Киргизии

Барана за 1 млн долларов продали в Киргизии

23 сентября 2026
Казань соберет сто молодых ученых из более чем 20 стран исламского мира

Казань соберет сто молодых ученых из более чем 20 стран исламского мира

23 сентября 2026
Новости партнеров