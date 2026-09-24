В Татарстане сохранится 27-градусная жара, ветер усилится до 13 м/c

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Сегодня, 24 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием антициклона аномально теплая и преимущественно сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой, как и прежде, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман.

На территории региона ожидается восточный и юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. Днем местами, включая Казань, он будет усиливаться порывами до 13 м/c.

После теплой ночи (от 9 до 14 градусов выше нуля) воздух в Татарстане в дневные часы вновь прогреется до +22, +27 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +24, +26 градусов).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в республику сухой и аномально теплой погоды. Конец сентября в Татарстане окажется на 5 градусов теплее климатической нормы Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.