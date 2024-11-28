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Спорт 28 ноября 2024 20:26

В Татарстане за 2024-2025 годы появятся 11 футбольных манежей

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В Татарстане за 2024-2025 годы появятся 11 футбольных манежей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В общей сложности за 2024-2025 годы в Татарстане появятся 11 новых футбольных манежей. Об этом рассказал заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

В частности, в текущем году по республиканской программе были построены четыре манежа. «Недавно мы открыли объект в Лаишевском районе, остальные три начнут работу до конца текущего года», — пояснил спикер.

По этой же программе в будущем году в Татарстане возведут еще четыре манежа. Места для их постройки определяются в соответствии с рейтингом районов Федерации футбола РТ.

Алмаз Хусаинов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, к концу 2025 года в Казани и Зеленодольске должны быть открыты еще два манежа, которые возводит компания «Физра». Эта фирма уже создала объект на Казанском ипподроме, центры спорта в Набережных Челнах и Альметьевске.

Помимо этого, новый манеж появится на базе «Рубина». По словам замминистра, его рассчитывают открыть весной 2025 года. Недавно строящийся в Казани Центр развития футбола, на территории которого заработает манеж, осмотрели Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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#манеж #футбольный манеж
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