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В Татарстане за 2024-2025 годы появятся 11 футбольных манежей
В общей сложности за 2024-2025 годы в Татарстане появятся 11 новых футбольных манежей. Об этом рассказал заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов на пресс-конференции в «Татар-информе».
В частности, в текущем году по республиканской программе были построены четыре манежа. «Недавно мы открыли объект в Лаишевском районе, остальные три начнут работу до конца текущего года», — пояснил спикер.
По этой же программе в будущем году в Татарстане возведут еще четыре манежа. Места для их постройки определяются в соответствии с рейтингом районов Федерации футбола РТ.
Кроме того, к концу 2025 года в Казани и Зеленодольске должны быть открыты еще два манежа, которые возводит компания «Физра». Эта фирма уже создала объект на Казанском ипподроме, центры спорта в Набережных Челнах и Альметьевске.
Помимо этого, новый манеж появится на базе «Рубина». По словам замминистра, его рассчитывают открыть весной 2025 года. Недавно строящийся в Казани Центр развития футбола, на территории которого заработает манеж, осмотрели Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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