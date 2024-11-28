По Нацпроекту «Демография» на развитие спорта в РТ потратили 63 млн рублей

По федеральному проекту «Спорт - норма жизни» Национального проекта «Демография» в 2024 на развитие спорта в Татарстане потрачено более 63 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра спорта РТ Алмаз Хусаинов.

«Чтобы ежегодно привлекать к занятиям спортом как можно больше людей в рамках "Спорт – норма жизни" реализуется несколько направлений. Поставка оборудования, спортивного инвентаря и экипировки в спортивные школы Татарстана, строительство и реконструкция спортивных объектов и проведение спортивно-массовых мероприятий», - пояснил он.

Главным показателем федерального проекта стало число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. На сегодняшний день этот показатель в Татарстане составляет 64,5%, добавил Хусаинов.

Также в Татарстане реализуется ещё один федеральный проект, способствующий совершенствованию спортивной инфраструктуры, под названием «Бизнес- спринт (Я выбираю спорт)». По нему строятся спортивные объекты с привлечением частных инвестиций.

«По этому проекту были построены два физкультурно-оздоровительных комплекса "Центр спорта "ФИЗРА" в Набережных Челнах и Альметьевске. В будущем планируется возведение еще двух таких объектов в Казани и Зеленодольске», - сообщил Хусаинов.

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» внёс большой вклад в развитие массового спорта в Татарстане, благодаря чему и был достигнут такой высокий показатель числа людей, систематически занимающихся физической культурой, считает зампредседателя комитета физкультуры и спорта Казани Ришат Ибатуллин.

«Показатель программы говорит сам за себя. В Татарстане появилось много спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов на базе общеобразовательных школ. Без федеральной поддержки достичь таких результатов было бы очень сложно», - отметил он.

Отметим, что Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.