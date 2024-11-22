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Минниханов и Чернышенко посетили строящийся Центр развития футбола в Казани
Раис РТ Рустам Минниханов и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетили строительную площадку Центра развития футбола в Казани. Напомним, что Чернышенко находится в столице РТ с рабочим визитом.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, новый спортцентр создают, чтобы сформировать полноценный цикл тренировок по футболу, как для детских команд, так и для профессиональных спортсменов.
В будущем на территории хотят обустроить еще три поля: два – на месте демонтированного стадиона и одно – в крытом манеже. К слову, манеж хотят достроить весной 2025-го.
Еще начали строить женский корпус для спортсменок. На первом этаже там будут раздевалки, зона восстановления, судейские комнаты, медкабинеты, зона допинг-контроля, залы для пресс-конференций и работы СМИ. Второй этаж отдадут под жилые комнаты, а именно 28 номеров для 76 проживающих. Сдать объект планируют в 2027 году.
Еще в 2027-м хотят сдать новый универсальный спорткомплекс, где футболисты смогут жить, реабилитироваться и полноценно тренироваться. По проекту запланировано 40 жилых номеров на 67 человек.
Старый и новый корпуса базы, а также женский корпус будут соединены между собой надземными галереями-переходами, образуя полноценный современный спорткомплекс.
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