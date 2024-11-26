В Лаишевском районе открыли новый крытый футбольный манеж

Фото: Минспорта РТ

Во вторник, 26 ноября, в селе Усады Лаишевского района Татарстана прошла церемония открытия крытого футбольного манежа «Алга». Новый объект возведен в рамках Республиканской программы строительства универсальных спортивных площадок. Он стал очередным вкладом в развитие физической культуры и спорта в Рт.

На церемонии открытия присутствовали уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, министр спорта республики Владимир Леонов, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев, депутат Государственного Совета РТ Дмитрий Самаренкин, а также строители и юные футболисты района.

В своей приветственной речи Закиров отметил, что жители села Усады с нетерпением ждали открытия нового манежа.

«В селе Усады такие объекты очень востребованы. Район стремительно растет и развивается, поэтому наша задача создать здесь все необходимые условия для комфортной жизни – социальную, транспортную инфраструктуру. Мы очень рады открытию объекта и благодарим за это Правительство Республики Татарстан в лице Рустама Минниханова, министра спорта Владимира Леонова и председателя федерации футбола РТ Александра Гусева. Без их поддержки строительство манежа бы не случилось», – сказал Закиров.

Глава Минспорта РТ рассказал, что в рамках Республиканской программы в год в Татарстане открывается порядка 4-5 крытых манежей. Объект в Усадах стал 31-м в регионе.

«В этом году планируется сдача 4 таких манежей. По рейтингу федерации футбола мы определяем районы, в которых они будут строиться. Манеж в Усадах построен по обновленному проекту, на данный момент он является самым модным и функциональным среди подобных объектов», – отметил министр.

Общая площадь объекта составляет 1315 кв. м. Манеж включает в себя футбольное поле размером 20х40 метров, а также раздевалки для спортсменов и тренеров, зону ожидания, медицинскую часть, помещение охранно-пожарного поста, помещения для спортинвентаря и хранения спецтехники. Футбольный манеж оснащен необходимым оборудованием, инвентарем и мебелью.

Крытый футбольный манеж позволит проводить тренировки и соревнования по футболу в любое время года, независимо от погодных условий. Благодаря его открытию большое количество жителей села смогут комфортно заниматься физической культурой и спортом, что соответствует целям федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».