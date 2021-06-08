В Татарстане смертность в апреле выросла меньше, чем в среднем по стране

В Татарстане по итогам апреля 2021 года по разным причинам скончались почти 3,9 тыс. человек. Рост смертности в годовом выражении составил 11,4%, что меньше, чем в среднем по России. Это следует из данных Росстата.

В апреле 2021 года на территории республики умерли 3 892 человека — на 397 больше, чем в апреле 2020-го (3 495). При этом в целом по стране скончались более 168,3 тыс. человек по сравнению с почти 150,9 тыс. годом ранее. Годовой рост смертности в России оказался равен 11,6%.

Сильнее, чем в РТ, выросла смертность и в Приволжском федеральном округе — на 13,2%. Во всех регионах округа в апреле умерли почти 35,3 тыс. человек по сравнению с более 31,1 тыс. за год до этого.

Согласно данным Минздрава РТ на 7 июня, всего с начала пандемии в республике заболели коронавирусом 21 696 человек, выздоровели 18 685. Официально зарегистрированы 509 смертей от Covid-19.

Более низкая, чем в Татарстане, смертность по итогам апреля зафиксирована в пяти регионах ПФО. Речь идет о Пермском крае (рост на 3,3%), Чувашской Республике (4%), Пензенской области (5,5%), Нижегородской области (8,6%) и Республике Башкортостан (8,8%).

Самый высокий прирост смертности продемонстрировали Саратовская область (на 33,7%), Республика Мордовия (21,4%) и Ульяновская область (19,5%). Саратовская область оказалась лидером по увеличению числа смертей и в масштабах всей страны.

Вместе с тем в семи субъектах Федерации смертность по итогам апреля снизилась. Это Костромская и Астраханская области, Камчатский и Хабаровский края, Республика Алтай, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении уровня смертности в более чем половине регионов до доковидного. До этого Президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал россиян прививаться от коронавируса.