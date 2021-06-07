Мурашко заявил о снижении уровня смертности в более чем половине регионов до доковидного

В более чем половине регионов России уровень смертности снизился до показателей начала 2020 года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ.

«Сегодня более половины регионов снизили [показатели по смертности] до уровня начала 2020 года. А 2020 год — в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и Covid, конечно, кардинально поменял ситуацию», — рассказал глава Минздрава в интервью ТАСС.

При этом, по словам Мурашко, к снижению уровня смертности привели мероприятия по массовой профилактике коронавируса и возобновление диспансеризации. Сыграли свою роль и меры по реабилитации перенесших Covid-19.

Согласно данным Росстата, в апреле 2021 года связанная с коронавирусом смертность в России снизилась на 15% по сравнению с мартом — с более чем 24 тыс. человек до 20,3 тыс. Всего число жертв пандемии в стране превысило 270 тыс.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал россиян прививаться от коронавируса. Он также назвал «Спутник V» самой безопасной в мире вакциной от Covid-19.