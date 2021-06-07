За последние сутки 30 татарстанцев заразились Covid-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 30 новых случаев коронавируса, два человека заразились за пределами республики, остальные случаи все контактные.

«14 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому», – передает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Казани – 11. Восемь человек заболели в Набережных Челнах, семь – в Бугульминском районе, по одному – в Лениногорском, Мензелинском, Спасском и Тукаевском районах.

Всего с начала пандемии в Татарстане заболели коронавирусом 21 696 человек, выздоровели 18 685. Вакцинацию прошли более 395 тыс. жителей республики, из них 280 тыс. получили вторую прививку.