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Ру Тат
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7 июня 2021  18:40

За сутки в Татарстане от коронавируса умерли двое мужчин и две женщины

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Количество смертей от новой коронавирусной инфекции Covid-19 в Татарстане выросло до 509 случаев. За последние сутки скончались четыре татарстанца.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — передает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами коронавируса стали двое мужчин 1947 и 1948 годов рождения и две женщины 1936 и 1951 годов рождения.  

Всего с начала пандемии в Татарстане заболели свыше 21,6 тыс. человек, выздоровели более 18,6 тыс. В республике продолжается массовая вакцинация от Covid-19, на сегодняшний день 280 тыс. человек получили обе дозы вакцины.

#Коронавирус
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