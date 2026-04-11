В Татарстане с уходом атмосферного фронта прекратится снегопад и потеплеет до +14

Сегодня, 11 апреля, в Татарстане в связи с уходом атмосферного фронта и приходом антициклона произойдет временное изменение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

На облачном небе днем появятся прояснения. Еще возможные на территории республики в темное время суток небольшие осадки в виде снега и мокрого снега прекратятся, в светлое время суток существенных осадков не ожидается.

В утренние часы местами, включая Казань, сохранятся оставшиеся с ночи туманы (с ухудшением видимости до 500–1000 метров и менее) и гололед. В это время также возможно кратковременное образование снежного покрова, а на дорогах – гололедицы и наката (в столице РТ вероятна только гололедица).

Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер силой от 4 до 9 м/с (ночные порывы до 14 м/c утихнут с наступлением дня).

После ночных +1, -4 градусов в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до 5–10 градусов тепла, а местами – и +14 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике вплоть до конца недели сохранится неустойчивая погода.