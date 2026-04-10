Общество 10 апреля 2026 06:00

В Татарстане в пятницу ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра

В Татарстане в пятницу ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра
В пятницу, 10 апреля, в Татарстане утром и днем ожидаются осадки и мокрый снег, на востоке местами прогнозируются сильные дожди, возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Специалисты предупредили об усилении юго-восточного и северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по республике понизится до 0…+5 градусов. Днем относительное потепление до +2…+7 градусов, местами воздух прогреется до +12 градусов.

В Казани в ночь на пятницу температура опустится до +2…+4 градусов. Максимальная дневная температура в городе составит +4…+6 градусов.

#погода в рт
