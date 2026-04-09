Циклоны и фронты: в Татарстане всю неделю будет неустойчивая погода

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неустойчивая погода сохраняется в Татарстане: облачные циклоны сменяются зонами повышенного атмосферного давления. При прохождении активных атмосферных фронтов идут дожди разной интенсивности, при этом температура воздуха держится на 2-4 градуса выше нормы, сообщает Гидрометцентр РТ.

9 апреля на погоду влияет активный южный циклон. В республике идут дожди, местами усиливается ветер с порывами до 15-21 м/с. К полудню температура составила +4…+9 градусов, на крайнем востоке воздух прогрелся до +16 градусов.

10 апреля сохранится облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Утром и днем республика окажется в тыловой части циклона: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке местами сильные. В отдельных районах возможен ветер с порывами до 15-20 м/с и грозы. Температура ночью составит 0…+5 градусов, днем – +2…+7 градусов, на юге до +12 градусов.

В субботу, 11 апреля, ночью в большинстве районов сохранятся небольшие осадки – дождь и мокрый снег, связанные с уходящим атмосферным фронтом. Днем, под влиянием области повышенного давления, существенных осадков не ожидается. Температура ночью будет колебаться от -2 до +2 градусов, днем повысится до +10…+15 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

В воскресенье, 12 апреля, из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается +1…+6 градусов, днем – +10…+15 градусов.

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 13 апреля, в республике установится теплая погода. Местами возможен небольшой дождь, днем температура составит +11…+16 градусов.