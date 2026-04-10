В ГАИ предупредили об осторожности на дорогах в снегопад сегодня и завтра

В ГАИ предупредили о снегопаде и напомнили о соблюдении осторожности на дорогах.

В Госавтоинспекции Татарстана призвали снизить скорость, увеличить интервал и дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, а также использовать фары для улучшения видимости. Кроме того, рекомендуется проверить исправность машины, использовать ремень безопасности и ездить на зимней резине, если этого требуют дорожные условия.

В свою очередь, пешеходам необходимо быть внимательными при ограниченной видимости и льду на дорогах, использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только в установленных местах.

«При возникновении чрезвычайной ситуации или необходимости помощи на дороге незамедлительно обращайтесь в Госавтоинспекцию по телефону: 8 (843) 5‑333‑888», – рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме и помогут при затруднениях и внештатных ситуациях.

Напомним, что сегодня и завтра в Татарстане ожидается сильный и мокрый снег, гололедица и накаты на дорогах, возможен туман.