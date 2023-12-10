В Татарстане реальные зарплаты выросли на 13,1%

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За период с января по сентябрь текущего года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, увеличилась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Татарстанстата.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — сентябре 2023 года составила 59 222,3 рубля, увеличившись на 18,1% по сравнению с соответствующим периодом 2022-го.

При этом по сравнению с августом реальные зарплаты татарстанцев в сентябре выросли на 0,4%. Номинальные зарплаты за сентябрь увеличились по сравнению с августом примерно на 1,1%.

В целом же денежные доходы на душу населения в месяц по республике за январь — сентябрь составили 48 281 рубль, увеличившись в годовом выражении на 13,9%. Реальные денежные доходы за это время выросли на 9,1%.

Самыми маленькими по итогам девяти месяцев 2023 года начисленные зарплаты оказались у работающих в гостиницах и заведениях общественного питания (36 211,4 рубля, на 38,9% ниже среднереспубликанского уровня). Самыми большими — у занятых в добыче полезных ископаемых (95 174,3 рубля, на 60,7% выше среднереспубликанского уровня).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по оценке Президента РФ Владимира Путина реальные зарплаты населения России в 2023 году выросли на 7%.