Реальные зарплаты населения России в 2023 году выросли на 7%

Реальные зарплаты населения в этом году выросли на 7%, реальные располагаемые доходы – на 4,4%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на пленарном заседании 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», который стартовал сегодня в Москве.

«Реальная заработная плата на 7% выросла к данному моменту, – привел сведения глава государства. – Реальные располагаемым доходы населения на 4,4%».

Президент назвал эти показатели важным фактором социальной политики, экономического развития и внутреннего состояния общества страны, настроенного на позитивную работу.