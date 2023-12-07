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Экономика 7 декабря 2023 16:42

Реальные зарплаты населения России в 2023 году выросли на 7%

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Реальные зарплаты населения России в 2023 году выросли на 7%
Фото: © «Татар-информ»

Реальные зарплаты населения в этом году выросли на 7%, реальные располагаемые доходы – на 4,4%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на пленарном заседании 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», который стартовал сегодня в Москве.

«Реальная заработная плата на 7% выросла к данному моменту, – привел сведения глава государства. – Реальные располагаемым доходы населения на 4,4%».

Президент назвал эти показатели важным фактором социальной политики, экономического развития и внутреннего состояния общества страны, настроенного на позитивную работу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении в России, реальные доходы татарстанцев выросли на 9,1% к 2022 году.

#реальные зарплаты #Владимир Путин
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