Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани определены самые востребованные вакансии декабря
В столице Татарстана самой высокооплачиваемой в декабре оказалась вакансия водителя-экспедитора. Это следует из исследования, проведенного специалистами сервиса SuperJob.
Водителям-экспедиторам с правами категории Е в Казани готовы платить от 200 тыс. до 250 тыс. рублей. При этом второй по востребованности оказалась профессия водителя, также имеющего права категории Е — зарплатные предложения начинаются от 150 тыс. рублей.
В топ-5 высокооплачиваемых специальностей также попали маркетологи, которым предлагают зарплату от 120 тыс. до 150 тыс. рублей, инженеры-геодезисты с зарплатами от 120 тыс. рублей, и шеф-повара с зарплатами от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (в конкретном случае речь идет о кейтеринге).
Всего в ходе исследования было проанализировано 158 тыс. вакансий в крупнейших городах России. Среди самых высокооплачиваемых предложений оказались вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
В частности, в Москве самую большую зарплату предлагают старшему разработчику Java (от 400 тыс. до 450 тыс. рублей), тогда как в Петербурге — стоматологу-ортопеду-хирургу (от 400 тыс. до 600 тыс. рублей).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за нехватки кадров работодатели выступают против быстрых увольнений.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»