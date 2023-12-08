В Казани определены самые востребованные вакансии декабря

В столице Татарстана самой высокооплачиваемой в декабре оказалась вакансия водителя-экспедитора. Это следует из исследования, проведенного специалистами сервиса SuperJob.

Водителям-экспедиторам с правами категории Е в Казани готовы платить от 200 тыс. до 250 тыс. рублей. При этом второй по востребованности оказалась профессия водителя, также имеющего права категории Е — зарплатные предложения начинаются от 150 тыс. рублей.

В топ-5 высокооплачиваемых специальностей также попали маркетологи, которым предлагают зарплату от 120 тыс. до 150 тыс. рублей, инженеры-геодезисты с зарплатами от 120 тыс. рублей, и шеф-повара с зарплатами от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (в конкретном случае речь идет о кейтеринге).

Всего в ходе исследования было проанализировано 158 тыс. вакансий в крупнейших городах России. Среди самых высокооплачиваемых предложений оказались вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В частности, в Москве самую большую зарплату предлагают старшему разработчику Java (от 400 тыс. до 450 тыс. рублей), тогда как в Петербурге — стоматологу-ортопеду-хирургу (от 400 тыс. до 600 тыс. рублей).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за нехватки кадров работодатели выступают против быстрых увольнений.

В России на основании указа Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Содействие занятости».