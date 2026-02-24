news_header_top
Происшествия 24 февраля 2026 07:11

В Татарстане ранним утром ввели режим беспилотной опасности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня ранним утром вновь был объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России в 4.22 24 февраля по московскому времени.

Тогда же в МЧС сообщили о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани. Представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал об этом в своем Телеграм-канале в 4.08.

Воздушная гавань столицы Татарстана возобновила свою работу в 5.49 утра по Москве.

Накануне, 23 февраля, по информации властей республики, в одной из промышленных зон Альметьевского района РТ после ликвидации вражеских беспилотников произошло возгорание. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

