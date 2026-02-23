news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 23 февраля 2026 09:49

Власти Альметьевска сообщили о продолжающемся тушении пожара после атаки БПЛА

В Альметьевском районе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки БПЛА. На месте задействованы все необходимые силы и средства экстренных служб, сообщили в администрации района.

«Подчеркиваем: угрозы для населения нет. Ситуация находится под контролем», – отмечается в сообщении.

Власти также напомнили о строгом запрете на съемку и публикацию фото и видео пролета БПЛА, работы систем ПВО, а также последствий их применения.

Ранее руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова сообщила, что утром в одной из промышленных зон Альметьевского района после ликвидации вражеских беспилотников произошло возгорание.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угрозы для жителей района также не зафиксировано.

#альметьевский район рт #атака БПЛА
