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Ру Тат
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Официальная хроника
20 августа 2022  12:53

Минниханов поручил усилить работу по повышению коллективного иммунитета от Covid

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Минздраву Татарстана необходимо активизировать работу по повышению коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал на субботнем совещании в Доме Правительства. 

«За неделю заболеваемость увеличилась на 29%. У многих прошел очередной срок вакцинации от Covid-19. Министерству здравоохранения необходимо активизировать работу по укреплению коллективного иммунитета. Тем более приближается учебный год», — заявил руководитель республики. 

Он подчеркнул, что Роспотребнадзору необходимо строго следить за тем, чтобы в учреждениях образования соблюдались все введенные правила. 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина ранее сообщила, что дети и учителя с признаками ОРВИ не должны допускаться в образовательные учреждения.

#коронавирус #Рустам Минниханов
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