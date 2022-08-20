Минниханов поручил усилить работу по повышению коллективного иммунитета от Covid
Минздраву Татарстана необходимо активизировать работу по повышению коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал на субботнем совещании в Доме Правительства.
«За неделю заболеваемость увеличилась на 29%. У многих прошел очередной срок вакцинации от Covid-19. Министерству здравоохранения необходимо активизировать работу по укреплению коллективного иммунитета. Тем более приближается учебный год», — заявил руководитель республики.
Он подчеркнул, что Роспотребнадзору необходимо строго следить за тем, чтобы в учреждениях образования соблюдались все введенные правила.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина ранее сообщила, что дети и учителя с признаками ОРВИ не должны допускаться в образовательные учреждения.