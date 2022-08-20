Патяшина порекомендовала жителям РТ носить маски в общественных местах и транспорте

фото: Елена Саляхова / «Татар-информ»

Жителям Татарстана настоятельно рекомендовали носить маски в общественных местах и транспорте. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Меры профилактики советуют усилить из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре РТ попросили татарстанцев отнестись к рекомендациям с пониманием.

«Это вполне ожидаемый рост, вызван мутацией вируса. Инфекция быстро распространяется, число заболевших будет увеличиваться», – пояснила Патяшина.

Напомним, что на прошлой неделе начались разговоры о возобновлении масочного режима в республике, речь шла о мерах профилактики инфекции в трудовых коллективах. На совещании в Кабмине РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить работу по профилактике новой коронавирусной инфекции и активизаровать работу по повторной вакцинации от Covid-19.

С 17 августа масочный режим возобновили для чиновников Набережных Челнов и Альметьевска. Их обязали носить средства защиты во время приемов граждан.