В рамках нацпроекта предприятия Татарстана оптимизировали производство хлеба и молока

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С 2019 года к национальному проекту «Производительность труда» присоединились 250 компаний Татарстана, в том числе 47 предприятий агропромышленного комплекса, что составляет 19% от общего количества участников. О ходе реализации этого нацпроекта в АПК на традиционном совещании в Доме Правительства региона рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Провел совещание с помощью видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Глава Минсельхозпрода РТ напомнил, что нацпроект позволяет за счет внедрения инструментов бережливого производства повысить эффективность работы компании без крупных инвестиций. В нацпроекте могут участвовать предприятия с выручкой от 400 млн рублей за предыдущий год. Помимо прочих, предусмотрены и нефинансовые меры поддержки.

Реализация проекта предусматривает три этапа. Первый —это диагностика, выявление потерь и обучение персонала, второй — оптимизация пилотного производственного потока, третий — тиражирование опыта и поддержание достигнутых результатов. По итогам мероприятий предприятия АПК демонстрируют положительный экономический эффект, заметил докладчик.

В частности, агрофирма «Колос» из Тетюшского района РТ оптимизировала процесс производства молока на ферме на 450 голов. Стандартизированы технологические операции, разработан график контрольной дойки на месяц, внедрены стандарты операционной процедуры доения, разработан чек-лист проверки чистоты оборудования. Эти и другие решения позволили сократить время процесса на 16% и повысить выработку одно работника на 28%. Экономический эффект сельхозпредприятие оценило в 11 млн рублей за год при затратах в 3 тыс. рублей, пояснил министр.

В свою очередь казанский хлебозавод №2 оптимизировал производство замороженных хлебобулочных изделий. Проблемные места ликвидированы путем внедрения средств информационного управления и автоматизации. Оптимизирован процесс расчета сырья, стандартизированы необходимые процессы. После проведенных мероприятий процесс производства сократился на 29%, выработка за смену выросла на 30%, удалось снизить уровень брака. Экономический эффект оценивается в 16 млн рублей за год.

Предприятия группы компании «Агросила» также активно внедряют систему бережливого производства. Так, агрофирма «Азнакай» оптимизировала процесс дойки коров в комплексе на 4 тыс. голов за счет улучшения логистики и системы контроля производственного процесса. При вложениях в 400 тыс. рублей эффект составил 24,5 млн рублей за год.

Дополнительно на участие в нацпроекте заявились еще пять предприятий: компании «КВ Агро», «Хузангаевское», «Молко», «Ак Барс Пестрецы» и агрофирма «Возрождение». «Оценивая полученные экономические результаты, важность и перспективность данного направления, будем и дальше вовлекать предприятия отрасли в процесс для повышения их эффективности», — резюмировал Марат Зяббаров.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.