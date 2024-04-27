Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане прогнозируются небольшие дожди с грозами и до 30 градусов тепла
Сегодня, 27 апреля, в Татарстане ожидается жаркая и при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, но в конце дня и вечером местами, включая Казань, пройдут небольшие дожди и грозы.
Юго-восточный ветер силой от 7 до 12 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с), о чем сообщал «Татар-информ».
Температура воздуха по региону в дневные часы составит от 25 до 30 градусов тепла (в Казани — от +26 до +28 градусов).
Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что на выходных в Татарстане не исключен температурный рекорд.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»