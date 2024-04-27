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Общество 27 апреля 2024 06:00

В Татарстане прогнозируются небольшие дожди с грозами и до 30 градусов тепла

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В Татарстане прогнозируются небольшие дожди с грозами и до 30 градусов тепла
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 27 апреля, в Татарстане ожидается жаркая и при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, но в конце дня и вечером местами, включая Казань, пройдут небольшие дожди и грозы.

Юго-восточный ветер силой от 7 до 12 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с), о чем сообщал «Татар-информ».

Температура воздуха по региону в дневные часы составит от 25 до 30 градусов тепла (в Казани — от +26 до +28 градусов).

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что на выходных в Татарстане не исключен температурный рекорд.

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