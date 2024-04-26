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В мае в Татарстане ожидается дефицит осадков
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Месячное количество осадков в мае в Татарстане будет меньше климатической нормы. Об этом в прогнозе на следующий месяц сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики напоминают, что нормой на последний месяц весны по Татарстану считается 41 мм осадков, по Казани — 38 мм.
В то же время температуры в этом месяце не будут выбиваться из нормы и сохранятся в ее пределах. По республике она составляет 13,6 градуса, а по Казани — 14,1.
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