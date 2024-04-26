В мае в Татарстане ожидается дефицит осадков

Месячное количество осадков в мае в Татарстане будет меньше климатической нормы. Об этом в прогнозе на следующий месяц сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики напоминают, что нормой на последний месяц весны по Татарстану считается 41 мм осадков, по Казани — 38 мм.

В то же время температуры в этом месяце не будут выбиваться из нормы и сохранятся в ее пределах. По республике она составляет 13,6 градуса, а по Казани — 14,1.