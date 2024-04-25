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«Не исключен рекорд»: в выходные в Татарстане ожидается 30-градусная жара
В эти выходные жителей Татарстана может ожидать очередной температурный рекорд. В субботу синоптики обещают от 25 до 30 градусов жары, следует из обзора Гидрометцентра республики.
В пятницу под влиянием теплого фронта западного циклона местами пройдет дождь, столбик термометра поднимется до +23 градусов.
В субботу в теплом секторе северо-западного циклона в регионе ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем — от +25 до +30. Из-за близости атмосферного фронта местами пройдет кратковременный дождь, ветер усилится до 17 м/с, возможна гроза.
В воскресенье во время прохождения через Татарстан холодного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обещают сильный ветер порывами до 20 м/с. Ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, днем — от +17 до +22, на востоке — до +27.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в понедельник после прохождения холодного фронта температурный фон заметно понизится — днем будет не выше +13..+18°, существенных осадков не ожидается. 30 апреля пройдут кратковременные дожди, дневные температуры воздуха не превысят +14 градусов.
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