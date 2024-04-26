news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 апреля 2024 13:44

Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре и грозах

Скопировать ссылку
Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре и грозах
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 27 апреля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером в субботу на территории республики будет дуть сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 20 м/с (в Казани — до 18 м/с).

Кроме того, в конце дня и вечером в западных районах региона прогнозируются грозы.

Сегодня в Татарстане ожидается до 23 градусов тепла. Местами вероятны небольшие и умеренные дожди.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #грозы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2