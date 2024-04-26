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Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре и грозах
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Завтра, 27 апреля, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Днем и вечером в субботу на территории республики будет дуть сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 20 м/с (в Казани — до 18 м/с).
Кроме того, в конце дня и вечером в западных районах региона прогнозируются грозы.
Сегодня в Татарстане ожидается до 23 градусов тепла. Местами вероятны небольшие и умеренные дожди.
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