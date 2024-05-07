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Общество 7 мая 2024 06:00

В Татарстане прогнозируются дожди с мокрым снегом и не более 16 градусов тепла

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В Татарстане прогнозируются дожди с мокрым снегом и не более 16 градусов тепла
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 7 мая, в Татарстане сохранится пасмурная и влажная погода, но под воздействием очередного западного циклона произойдет временное повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, днем ночные прояснения исчезнут. По всему региону будут идти дожди, местами на севере (в Казани — утром) с мокрым снегом.

Северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с со временем сменит направление на юго-восточное, в светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных заморозков в дневные часы воздух прогреется до +6, +11, а на юге республики — и до +16 градусов (в столице РТ — до 9–11 градусов тепла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет новая волна холодов, на 9 Мая прогнозируются заморозки и мокрый снег.

По шкале Бофорта слабым считается ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с, умеренным — от 5,5 до 7,9 м/с, свежим — от 8,0 до 10,7 м/с, сильным — от 10,8 до 13,8 м/с, а крепким — от 13,9 до 17,1 м/с.
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