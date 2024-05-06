Новая неделя в Татарстане начнется с дождя и 0 градусов

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В понедельник, 6 мая, в Татарстане ожидаются дожди, днем небольшие. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.



Ночью температуры воздуха составят от 0 до 5 градусов, заморозков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до 5-10 градусов.

Также, как сообщал ранее «Татар-информ», в республике прогнозируется сильный ветер.