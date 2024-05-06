news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Новая неделя в Татарстане начнется с дождя и 0 градусов
Скопировать ссылку
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В понедельник, 6 мая, в Татарстане ожидаются дожди, днем небольшие. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью температуры воздуха составят от 0 до 5 градусов, заморозков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до 5-10 градусов.
Также, как сообщал ранее «Татар-информ», в республике прогнозируется сильный ветер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2