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В Ассоциации нефтепродуктообеспечения объяснили падение цены на бензин АИ-95 в Татарстане
Снижение цен на бензин выгодно не только потребителям, но и поставщикам. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Ассоциации нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.
Ранее сообщалось о снижении цены на топливо марки Аи-95 в Татарстане после предупреждения ФАС.
«Мы никогда не выступаем за высокие цены на бензин на заправках. Нам нужна стабильность. Если растут цены на заводах-изготовителях, то и на заправках будут расти. Если цена у поставщиков позволяет понизить цены на заправках, чтобы привлекать клиентов, то этими рычагами активно пользуются. Но в то же время есть уровень рентабельности, ниже которого мы опустить цены не можем», – сказал Галимзянов.
По словам эксперта, в ближайшее время каких-то кардинальных изменений в стоимости бензина не предвидится.
«Могу сказать точно, что выше инфляции цена подниматься не будет. А то, что колебания есть, они на рынке бывают», – заверил он.
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