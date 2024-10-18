В Ассоциации нефтепродуктообеспечения объяснили падение цены на бензин АИ-95 в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снижение цен на бензин выгодно не только потребителям, но и поставщикам. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Ассоциации нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

Ранее сообщалось о снижении цены на топливо марки Аи-95 в Татарстане после предупреждения ФАС.

«Мы никогда не выступаем за высокие цены на бензин на заправках. Нам нужна стабильность. Если растут цены на заводах-изготовителях, то и на заправках будут расти. Если цена у поставщиков позволяет понизить цены на заправках, чтобы привлекать клиентов, то этими рычагами активно пользуются. Но в то же время есть уровень рентабельности, ниже которого мы опустить цены не можем», – сказал Галимзянов.

По словам эксперта, в ближайшее время каких-то кардинальных изменений в стоимости бензина не предвидится.

«Могу сказать точно, что выше инфляции цена подниматься не будет. А то, что колебания есть, они на рынке бывают», – заверил он.