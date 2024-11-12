В Татарстане подешевел бензин АИ-95

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С 28 октября по 5 ноября в Татарстане до 56,26 рубля подешевел бензин марки АИ-95. Его цена снизилась на 13 копеек за литр, следует из информации Татарстанстата.

В то же время остальные марки бензина, а также дизельное топливо, наоборот, подорожали. Так, стоимость АИ-92 выросла на 1 копейку — до 51,91 рубля за литр, АИ-98 и выше — на 6 копеек — до 78,34 рубля.

Дизельное топливо, по данным на 5 ноября, стоило 62,93 рубля. С 28 октября оно выросло в цене на 45 копеек.