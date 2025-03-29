В Татарстане приступили к капремонту 141 многоквартирного дома

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Работы по капитальному ремонту начались в 141 многоквартирном доме в восьми муниципалитетах Татарстана. Об этом рассказал на традиционном совещании в Доме Правительства региона министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, в двух многоквартирных домах уже заменено лифтовое оборудование. Общее выполнение по программе составляет 5%.

Остальные дома проходят этап подготовки к активной фазе ремонта. По графику к ней должны приступить в апреле, пояснил глава Минстроя РТ.

Вместе с тем Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ продолжает проводить электронные аукционы. Определены подрядные организации, которые будут заниматься капитальным ремонтом 562 домов из 911 включенных в программу на 2025 год. Этот показатель не изменился по сравнению с серединой марта.

Соответственно, в 134 домах подрядчики будут заниматься заменой лифтового оборудования, а в 428 – выполнением строительно-монтажных работ.

В 16 из 911 домов программы текущего года собственники формируют фонд капремонта на специальных счетах. Капитальный ремонт будет производиться в 42 из 45 муниципальных образований Татарстана.

При этом на данный момент проект постановления о внесении изменений в краткосрочный план капитального ремонта находится на утверждении в Кабинете Министров РТ, проинформировал Марат Айзатуллин.