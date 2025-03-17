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Общество 17 марта 2025 11:45

Метшин призвал казанцев активнее участвовать в капремонте домов

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Метшин призвал казанцев активнее участвовать в капремонте домов
Мэр Казани Ильсур Метшин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2008 года в Казани отремонтировали более 4 тыс. домов. В 2023–2025 годах в рамках последней краткосрочной трехлетней программы в сумме отремонтируют еще 612 домов. Об этом на деловом понедельнике напомнил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«4 тыс. отремонтированных многоквартирных домов – впечатляющая цифра. Но, к сожалению, ремонт раз и навсегда невозможно сделать. На тот срок, который мы делаем, это облегчает, и комфорт жизни совершенно другой, и люди себя чувствуют по-другому в капитально отремонтированных домах», – сказал глава города.

При этом он заверил, что главы районных администраций и сотрудники исполкома держат работы на контроле.

«Подрядчики во главе с руководством районов научились качественно в диалоге с жителями проводить все работы, стараются минимизировать те неудобства, которые капитальный ремонт доставляет жителям. Меняется и вода, и отопление, и канализование – практически к нулю сведены нарекания. С крышами иногда бывает, что в ливень попадут, но это единичные случаи», – заметил Метшин.

Мэр также обратился к казанцам, в домах которых в этом году планируется провести капитальный ремонт.

«Посмелее, пожалуйста, вступайте в диалоги с подрядчиками и с кураторами от районных администраций, чтобы мы учли все ваши пожелания и замечания возможные, которые обговорены нормативными документами, то есть весь перечень работ, который предусмотрен», – пояснил он.

#капремонт #Деловой понедельник #Ильсур Метшин
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