Метшин призвал казанцев активнее участвовать в капремонте домов

Мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2008 года в Казани отремонтировали более 4 тыс. домов. В 2023–2025 годах в рамках последней краткосрочной трехлетней программы в сумме отремонтируют еще 612 домов. Об этом на деловом понедельнике напомнил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«4 тыс. отремонтированных многоквартирных домов – впечатляющая цифра. Но, к сожалению, ремонт раз и навсегда невозможно сделать. На тот срок, который мы делаем, это облегчает, и комфорт жизни совершенно другой, и люди себя чувствуют по-другому в капитально отремонтированных домах», – сказал глава города.

При этом он заверил, что главы районных администраций и сотрудники исполкома держат работы на контроле.

«Подрядчики во главе с руководством районов научились качественно в диалоге с жителями проводить все работы, стараются минимизировать те неудобства, которые капитальный ремонт доставляет жителям. Меняется и вода, и отопление, и канализование – практически к нулю сведены нарекания. С крышами иногда бывает, что в ливень попадут, но это единичные случаи», – заметил Метшин.

Мэр также обратился к казанцам, в домах которых в этом году планируется провести капитальный ремонт.

«Посмелее, пожалуйста, вступайте в диалоги с подрядчиками и с кураторами от районных администраций, чтобы мы учли все ваши пожелания и замечания возможные, которые обговорены нормативными документами, то есть весь перечень работ, который предусмотрен», – пояснил он.