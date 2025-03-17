На капремонт домов в Казани в 2025 году выделят 4 млрд рублей

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В 2025 году в столице Татарстана капитально отремонтируют 226 многоквартирных домов, что позволит улучшить жилищные условия 67 тыс. горожан. На эти цели выделили 4,1 млрд рублей, сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Василий Лысачкин на деловом понедельнике в мэрии.

В рамках программы в 141 доме заменят 459 лифтов – почти в три раза больше, чем в прошлом году. В 20 домах работы уже начались. Также запланирован ремонт систем отопления (46 домов), кровель (56 домов) и фасадов (26 домов), утепление фасадов (22 дома) и установка узлов погодного регулирования (10 домов). В двух домах отремонтируют противопожарную систему.

Комплексный ремонт будет организован в 16 домах, он обойдется в 676 млн рублей.

Помимо этого, в Казани продолжается ремонт бывших общежитий. В этом году в порядок приведут восемь таких зданий.

Сезонные работы планируется завершить до 15 августа, а все работы по капремонту – до 1 ноября. Программа финансируется из бюджетов Татарстана и Казани, а также из средств собственников жилья.

Минимальный тариф за капремонт в РТ составляет 8,47 рубля за один квадратный метр. С 2008 года в Казани отремонтировано более 4 тыс. домов. За 2023–2025 годы в рамках последней краткосрочной трехлетней программы будет отремонтировано 612 домов.