В Татарстане прекратятся осадки и похолодает до -5 градусов

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Сегодня, 5 декабря, в Татарстане сохранится пасмурная погода, но постепенно прекратятся осадки и немного понизится температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется затянутым облаками, но днем в облачном покрове образуются прояснения. В утренние часы еще будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, местами с моросью, кое-где возможны кратковременные метели, гололед и туман. Но в дневные часы осадки в основном прекратятся.

На дорогах образуется гололедица, местами она будет сильной. Ветер со временем поменяет направление с юго-западного на северо-западное, его сила составит от 5 до 10 м/с. Утром его порывы иногда будут достигать 14 м/с (в Казани — 13 м/с).

Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от -1 до -5 градусов (в столице РТ — от -2 до -4 градусов).