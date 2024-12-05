news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 декабря 2024 06:00

В Татарстане прекратятся осадки и похолодает до -5 градусов

Скопировать ссылку
В Татарстане прекратятся осадки и похолодает до -5 градусов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 5 декабря, в Татарстане сохранится пасмурная погода, но постепенно прекратятся осадки и немного понизится температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется затянутым облаками, но днем в облачном покрове образуются прояснения. В утренние часы еще будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, местами с моросью, кое-где возможны кратковременные метели, гололед и туман. Но в дневные часы осадки в основном прекратятся.

На дорогах образуется гололедица, местами она будет сильной. Ветер со временем поменяет направление с юго-западного на северо-западное, его сила составит от 5 до 10 м/с. Утром его порывы иногда будут достигать 14 м/с (в Казани — 13 м/с).

Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от -1 до -5 градусов (в столице РТ — от -2 до -4 градусов).

читайте также
«Крупная температурная аномалия»: куда пропали зима и снег в Татарстане и чем это грозит
«Крупная температурная аномалия»: куда пропали зима и снег в Татарстане и чем это грозит
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #похолодание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100