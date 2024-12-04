В Татарстане ожидаются облачная погода, ветер и сильная гололедица

Фото: © «Татар-информ»

В среду, 4 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода со снегом, мокрым снегом и моросью. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируются усиления ветра до 6-11 м/с, а днем его порывы местами могут достигать 14 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от −4 до 0 градусов, а днем — от −2 до +2. Синоптики также предупреждают о слабом гололеде, тумане и гололедице на дорогах. Местами она будет сильной.