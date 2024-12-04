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В Татарстане ожидаются облачная погода, ветер и сильная гололедица
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Фото: © «Татар-информ»
В среду, 4 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода со снегом, мокрым снегом и моросью. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируются усиления ветра до 6-11 м/с, а днем его порывы местами могут достигать 14 м/с.
В ночные часы столбики термометров покажут от −4 до 0 градусов, а днем — от −2 до +2. Синоптики также предупреждают о слабом гололеде, тумане и гололедице на дорогах. Местами она будет сильной.
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