Синоптики предупреждают о метелях, надвигающихся на Татарстан

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня и завтра в Татарстане вновь прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером 4 декабря, ночью и утром 5 декабря местами на территории республики, включая Казань, разыграются кратковременные метели, возможен гололед. На востоке региона опустится туман.

Кроме того, вечером среды, ночью и днем четверга на дорогах Татарстана кое-где образуется сильная гололедица.

В ночные и утренние часы прогнозируются осадки в виде небольшого снега и мокрого снега, местами — с моросью. В это же время ветер иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ — до 13 м/с).

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от -2 до -7 градусов (в Казани — от -4 до -6 градусов).