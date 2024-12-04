Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики предупреждают о метелях, надвигающихся на Татарстан
Сегодня и завтра в Татарстане вновь прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером 4 декабря, ночью и утром 5 декабря местами на территории республики, включая Казань, разыграются кратковременные метели, возможен гололед. На востоке региона опустится туман.
Кроме того, вечером среды, ночью и днем четверга на дорогах Татарстана кое-где образуется сильная гололедица.
В ночные и утренние часы прогнозируются осадки в виде небольшого снега и мокрого снега, местами — с моросью. В это же время ветер иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ — до 13 м/с).
Температура воздуха по республике в темное время суток составит от -2 до -7 градусов (в Казани — от -4 до -6 градусов).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»