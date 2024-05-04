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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане прекратятся осадки и начнется повышение температурного фона
Сегодня, 4 мая, в Татарстане сохранится прохладная погода. Вместе с тем начнется постепенное повышение температурного фона, информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Еще возможные ночью местами осадки в виде снега и мокрого снега прекратятся днем. При этом утром на отдельных участках дорог региона может образоваться гололедица.
В светлое время суток северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с порой, в том числе и в Казани, будет усиливаться порывами до 15 м/с, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
После ночных заморозков в дневные часы температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла (в столице РТ — от +4 до +6 градусов).
Подробнее о прогнозе погоды на май по республике читайте в материале «Татар-информа» — Из экстремального тепла в аномальный холод: что происходит с погодой в Татарстане?
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