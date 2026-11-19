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Теплая и дождливая погода сохранится в Татарстане до конца ноября. Температура воздуха в ближайшие дни будет на 6–7 градусов выше климатической нормы, сообщили в Гидрометцентре республики.

Погоду в регионе определяет атлантический циклон. Сейчас в республике идут дожди, местами со снегом и мокрым снегом. В отдельных районах наблюдаются сильный ветер и гололед. В полдень температура составляла от -2 до +2 градусов.

В пятницу, 20 ноября, ночью ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Днем осадки ослабнут и пройдут лишь в отдельных районах. Ветер усилится до 16 м/с. Ночью температура составит от -1 до +2 градусов, днем – от +1 до +5. В ночные и утренние часы на дорогах местами возможна гололедица.

В субботу, 21 ноября, будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью температура составит +1…+4 градуса, днем – +3…+6.

В воскресенье, 22 ноября, дожди продолжатся. Южный ветер днем местами усилится до 17 м/с. Ночью ожидается +1…+4 градуса, днем – +3…+7.

В начале следующей недели, 23 и 24 ноября, сохранится теплая погода с периодическими осадками, в том числе смешанного характера. Днем столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов.