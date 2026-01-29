news_header_top
Общество 29 января 2026 06:00

В Татарстане потеплеет до 3 градусов ниже нуля, ожидаются снегопады и метели

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 29 января, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, температурный фон повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону будет идти снег и мокрый снег, местами, включая Казань, сильный. В отдельных районах, в том числе в столице РТ, вероятны метели и гололед.

Юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с местами будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в Казани – только до 14 м/с). На дорогах образуются снежные заносы и гололедица, кое-где сильная.

После ночных 11–16 градусов мороза к утру на западе Татарстана воздух прогреется до -6, -11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 3–8 градусов ниже нуля (в столице республики – до -4, -6 градусов).

Ранее синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков. Накануне было ограничено движение автобусов и грузовиков по трассам Казань – Оренбург с 89-го по 249-й километр, Чистополь – Нижнекамск и Алексеевское – Альметьевск.

