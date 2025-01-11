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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане потеплеет до +3 градусов и опустится туман
Сегодня, 11 января, в Татарстане сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Существенных осадков в регионе вновь не ожидается. Вместе с тем местами, включая Казань, опустится туман.
Прогнозируется южный ветер силой от 5 до 10 м/с (в столице РТ — от 6 до 11 м/с). Иногда он будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица.
Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от 0 до +3 градусов (в Казани — от +1 до +3 градусов).
Подробнее о метеорологической ситуации в республике читайте в материале «Татар-информа» «Это ненормальная погода»: надолго ли пришла в Татарстан оттепель со снегом и дождями.
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