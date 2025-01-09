«Это ненормальная погода»: надолго ли пришла в Татарстан оттепель со снегом и дождями

С аномального тепла, снегопадов и дождей началась первая рабочая неделя в Татарстане. Из-за непогоды самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха, отправили на запасной аэродром, ввели ограничение движения на трассе М5, усилили работу снегоуборочной техники. Почему погода «сошла с ума» и придут ли крещенские морозы, «Татар-информ» узнал у метеорологов.





Экстремально теплая погода, соответствующая ранней весне, удивляет в январе жителей Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

В Казани погасли светофоры, закрыт участок трассы М5, самолет отправили на запасной аэродром

Экстремально теплая погода, соответствующая ранней весне, удивляет в январе жителей Татарстана. Сегодня, 9 января, с утра идет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах республики на дорогах гололед, снежная каша и заносы. Местами – метели и туман, скорость ветра достигает 16-21 метра в секунду.

Непогода повлекла череду неприятных последствий. Самолет, летевший рейсом Шарм-эль-Шейх – Казань, вынужденно приземлился в аэропорту Шереметьево.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Казани, а именно осадки видимостью менее 900 метров, по решению командира воздушного судна самолет совершил посадку на запасном аэродроме в аэропорту Шереметьево», – рассказали в пресс-службе казанского аэропорта.

Задержанный рейс прибыл в аэропорт «Казань» в 9.40.

Из-за непогоды в Татарстане также ограничили движение на участке трассы М5 для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Ограничения введены с 10 часов утра до улучшения погодных условий. Сегодня в Казани сразу на семи участках дорог отключались светофоры.

В отдельных районах республики на дорогах гололед, снежная каша и заносы. Местами – метели и туман, скорость ветра достигает 16-21 метра в секунду Фото: © «Татар-информ»

Из-за обильных снегопадов дорожные службы перешли на усиленный режим работы. По данным пресс-службы Минтранса РТ, на автомобильных дорогах регионального значения работают 400 единиц снегоуборочной техники. Ночью дороги обслуживали 259 единиц. За сутки израсходовано 4,7 тыс. тонн песко-соляной смеси, 130 тонн соли, 29 тонн солевого раствора.

По данным пресс-службы мэрии Казани, минувшей ночью в уборке снега с улиц города было задействовано 229 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих. Вывезено 2,6 тыс. тонн снега и использовано более 88 тонн противогололедных материалов. Сегодня на уборку снега вышли 526 рабочих и 313 единиц спецтехники. Всего с начала зимы с улиц города вывезли 128,6 тыс. тонн снега, израсходовали 23 тыс. тонн противогололедных материалов.

Минувшей ночью в уборке снега с улиц города было задействовано 229 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С начала января в Татарстане зафиксировано два теплых рекорда

Сегодня в дневные часы максимально столбики термометров по республике поднимались до 2 градусов тепла. Интенсивные смешанные осадки непрерывно идут с утра и продолжатся до позднего вечера.

«Причина во влиянии Северной Атлантики. Циклоны один за другим перемешаются с запада на восток, через Европу, в том числе европейскую территорию России. Они несут с собой большое количество тепла и влаги», – пояснил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

По прогнозу Гидрометцентра России, в первой декаде января в Татарстане температура должна была быть выше нормы на 6 градусов. Прогноз оказался верным.

«Температуру выше нормы на несколько градусов мы наблюдаем каждый день. Так, аномалия тепла 8 января составила 10 градусов», – заметил Гоголь.

С начала 2025 года Гидрометцентр РТ зафиксировал сразу два температурных рекорда. 8 января в Казани максимальная температура воздуха на метеостанции «Казань-Сокол» составила 2,6 градуса. Предыдущий абсолютный максимум для этого дня в городе в 2,2 градуса отмечался в 1999 году.

Еще один температурный рекорд обновлен 3 января. По данным метеостанции «Казань», максимальная температура воздуха тогда составила 3,2 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в этот день в городе был в 1920 году и составил 2,7 градуса.

Оттепель пришла с самого начала года и пока не желает отступать Фото: © «Татар-информ»

«На дорогах сохраняется сложная ситуация»

Оттепель пришла с самого начала года и пока не желает отступать.

«Так выстроилась атмосферная циркуляция, что обладает западно-восточный перенос, к нам постоянно идет тепло с Атлантики», – отметил Феликс Гоголь.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в январе среднемесячная температура воздуха в Татарстане должна быть выше нормы на один градус. По мнению собеседника «Татар-информа», уже очевидно, что этот прогноз сбудется. В ближайшую декаду температура воздуха по республике ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Кроме того, до конца этой недели на дорогах республики будет сложная ситуация.

«Сегодня к вечеру ожидается постепенное понижение температурного фона, на дорогах будет сильная гололедица», – предупредил Феликс Гоголь.

В субботу, 11 января, в дневные часы мы вновь попадем в теплый сектор циклона. В этот день прогнозируются положительные температуры, снег подтает, а в воскресенье снова подморозит.

«В ближайшей перспективе на дорогах сохранится достаточно сложная ситуация», – добавил Гоголь.

В субботу, 11 января, в дневные часы мы вновь попадем в теплый сектор циклона. В этот день прогнозируются положительные температуры, снег подтает, а в воскресенье снова подморозит Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Такая погода – аномальная и вредная для природы и сельского хозяйства»

По данным казанского профессора, доктора географических наук Юрия Переведенцева, в норме сейчас среднесуточная температура в Казани должна составлять минус 10 градусов.

«Конечно, это ненормальная погода, оттепель. Она обусловлена тем, что мы находимся под влиянием обширного циклона, центр которого в районе Санкт-Петербурга. Мы находимся в данный момент в теплом секторе. Сегодня ожидается выпадение полумесячной нормы осадков», – сообщил он.

В норме среднемесячная температура в январе в Казани составляет минус 10,4 градуса, а количество осадков – 41 мм. Несмотря на обильные осадки, высота снежного покрова в столице Татарстана сейчас составляет всего лишь 9 см. Это связано с периодическим таянием снега из-за частых оттепелей. За окном серо и хмуро, ясные, солнечные дни этой зимой стали большой редкостью.

«В декабре у нас было всего два солнечных дня. Постоянно стояла пасмурная погода из-за того, что Атлантика все время посылает к нам свои циклоны», – заметил Юрий Переведенцев.

Такие аномально теплые зимы в нашей полосе – событие нечастое. По данным Гидрометцентра России, в Казани 9 января минимальная температура воздуха минус 35 градусов за 129 лет наблюдений была зафиксирована в 1950 году. Максимальная температура в 2,9 градуса в этот же день отмечалась в 1921 году (по данным за 124 года). В прошлом году температура 9 января в нашем городе составляла минус 17,7 градуса.

«Такая погода – аномальная и вредная для природы и сельского хозяйства. Потому что высота снежного покрова невысокая, может образовываться ледяная корка, а еще возможно выпадение ледяных дождей», – подчеркнул Переведенцев.

Несмотря на обильные осадки, высота снежного покрова в столице Татарстана сейчас составляет всего лишь 9 см Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из-за глобального потепления климата зимы становятся короче

Ученый напомнил, что на протяжении нескольких месяцев, начиная с июня, температурный фон в Казани выше климатической нормы. А 2024 год вошел в историю как самый теплый на земном шаре за всю историю метеонаблюдений. Поэтому этой зимой у нас не было рождественских морозов в ночь с 6 на 7 января.

«По средним многолетним значениям среднесуточная температура на Рождество должна быть в Казани минус 11 градусов, а фактически она была значительно выше нормы», – напомнил Юрий Переведенцев.

А ведь январь считается самым холодным месяцем в году. Придут ли к нам этой зимой крещенские морозы? По данным метеоролога из Казани, средняя многолетняя температура в городе на Крещение (19 января) за последние 46 лет составляет минус 9 градусов. В 26 случаях этот день выдался теплее и в 20 случаях – холоднее. Но крепких морозов, скорее всего, в этом году не будет. Виной тому – глобальное потепление климата, которое происходит из-за антропогенного воздействия.

«Меняется состав атмосферы, резко растет концентрация парниковых газов. В атмосфере все больше углекислого газа и метана. В основном реагируют на это потепление северные страны, и в первую очередь Арктика, которая освобождается ото льда. Территория России сильно реагирует на глобальное потепление климата», – пояснил Переведенцев.

Несмотря на предпринимаемые меры во всем мире, по его словам, экологическая проблема обостряется. Тают мировые ледники, поднимается уровень мирового океана, становится все больше опасных метеоявлений. В нашей полосе зимы стали короче, ежегодно сокращается продолжительность отопительного периода.