Число крещенских купелей могут уменьшить в Зеленодольске из-за аномального тепла

Крещенское купание в Раифском Богородицком мужском монастыре

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Зеленодольском районе Татарстана из-за установившейся в регионе аномально теплой погоды могут сократить число крещенских купелей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

Чиновник напомнил, что каждый год в районе на Крещение Господне открывают шесть купелей: в Зеленодольске, в поселке Васильево, на территории Раифского монастыря, в поселке Осиново и в селе Ильинка.

«Однако в этом году количество мест крещенских купаний может измениться, как и допустимая нагрузка одновременного нахождения людей возле купели», — подчеркнул он.

Лед на реках Волга и Свияга рыхлый, он покрыт водой, а его толщина составляет всего 10–12 сантиметров. Из-за этого до сих пор не открыта ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые.

В середине следующей недели будет проведено детальное обследование мест крещенских купаний, добавил в связи с этим Афанасьев.

«Уважаемые жители и гости Зеленодольского района! Ни в коем случае не пытайтесь организовать стихийные купели, не выходите на тонкий лед! Берегите себя! Сак булыгыз!» — заключил глава Зеленодольского района РТ.

Ранее метеоролог Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», стоит ли в этом году ждать крещенских морозов. Подробнее о ситуации читайте в материале агентства «Это ненормальная погода»: надолго ли пришла в Татарстан оттепель со снегом и дождями.