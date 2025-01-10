Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число крещенских купелей могут уменьшить в Зеленодольске из-за аномального тепла
В Зеленодольском районе Татарстана из-за установившейся в регионе аномально теплой погоды могут сократить число крещенских купелей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Михаил Афанасьев.
Чиновник напомнил, что каждый год в районе на Крещение Господне открывают шесть купелей: в Зеленодольске, в поселке Васильево, на территории Раифского монастыря, в поселке Осиново и в селе Ильинка.
«Однако в этом году количество мест крещенских купаний может измениться, как и допустимая нагрузка одновременного нахождения людей возле купели», — подчеркнул он.
Лед на реках Волга и Свияга рыхлый, он покрыт водой, а его толщина составляет всего 10–12 сантиметров. Из-за этого до сих пор не открыта ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые.
В середине следующей недели будет проведено детальное обследование мест крещенских купаний, добавил в связи с этим Афанасьев.
«Уважаемые жители и гости Зеленодольского района! Ни в коем случае не пытайтесь организовать стихийные купели, не выходите на тонкий лед! Берегите себя! Сак булыгыз!» — заключил глава Зеленодольского района РТ.
Ранее метеоролог Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», стоит ли в этом году ждать крещенских морозов. Подробнее о ситуации читайте в материале агентства «Это ненормальная погода»: надолго ли пришла в Татарстан оттепель со снегом и дождями.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»