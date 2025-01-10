В пятницу татарстанцев ожидают метель, сильный ветер и до +1 градуса

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Сегодня, 10 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода, днем возможны прояснения. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные часы на территории республики могут пройти мокрый снег и снег, в ряде районов прогнозируются гололед и метель. Также ночью и утром местами опустится туман.

Днем существенные осадки маловероятны. Возможны усиления ветра — ночью его порывы могут достигать 17 м/с.

По данным синоптиков, в темное время суток температуры составят от −6 до −1 градуса, а днем будут достигать −3 — +1 градуса. На дорогах образуется сильная гололедица, накат.