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В пятницу татарстанцев ожидают метель, сильный ветер и до +1 градуса
Сегодня, 10 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода, днем возможны прояснения. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
В ночные часы на территории республики могут пройти мокрый снег и снег, в ряде районов прогнозируются гололед и метель. Также ночью и утром местами опустится туман.
Днем существенные осадки маловероятны. Возможны усиления ветра — ночью его порывы могут достигать 17 м/с.
По данным синоптиков, в темное время суток температуры составят от −6 до −1 градуса, а днем будут достигать −3 — +1 градуса. На дорогах образуется сильная гололедица, накат.
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