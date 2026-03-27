news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 марта 2026 06:00

В Татарстане потеплеет до +15 градусов, прекратятся осадки и развеется туман

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 27 марта, в Татарстане ожидается дальнейшее повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Утром местами продолжатся начавшиеся ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, но днем они прекратятся. Также в утренние часы кое-где, включая Казань, сохранится опустившийся прежде туман.

Сохранится восточный и юго-восточный ветер силой от 3 до 8 м/с (по шкале Бофорта – от легкого до свежего). В утренние часы местами на дорогах региона возможна гололедица.

После ночных -2, +3 градусов в дневные часы воздух по Татарстану прогреется до +7, +12 градусов, а кое-где на востоке – и до +15 (в столице РТ – до +10, +12 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни на территории республики сохранится очень теплая и сухая погода.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров