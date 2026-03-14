В Татарстане потеплеет до +12 градусов, возможен туман и сильная гололедица

Сегодня, 14 марта, в Татарстане сохранится аномально теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Утром местами, включая Казань, сохранится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется юго-западный и западный ветер. Его сила останется неизменной – от 5 до 10 м/с. На дорогах региона кое-где вновь образуется сильная гололедица.

После ночных 0, -5 (а местами на юге и востоке – и -10) градусов днем воздух в Татарстане прогреется до +3, +8 градусов. Кое-где на западе республики столбики термометров поднимутся до +12 градусов (в столице РТ – до +8, +10).

Как сообщал «Татар-информ», вплоть до начала следующей недели средние температуры на территории республики превысят норму на 4-5 градусов. Накануне в Казани оказался обновлен температурный рекорд шестилетней давности.